Hollerbach: “Bij Westerlo hebben ze een plan en dat voeren ze goed uit”

STVV trekt zaterdag in de vooravond naar het Kuipje om er Westerlo partij te geven. De promovendus draait knap in de linkerkolom mee en dat verbaast STVV-coach Bernd Hollerbach niet: “Wat ze in Westerlo doen, doet me een beetje denken aan Union.”

“Toen we vorig jaar een oefenwedstrijd tegen Westerlo speelden, viel het me al op dat er het één en ander bewoog”, zo begon Hollerbach zijn wekelijkse persconferentie. “Het is duidelijk dat ze er nu de fundamenten aan het leggen zijn voor later. Er wordt gewerkt met een plan waarbij ze eerst de infrastructuur hebben aangepakt. Maar de ploeg heeft afgelopen winter ook enkele hele goede transfers gedaan. En met Jonas De Roeck beschikken ze over een goede coach.”

Die cocktail resulteert in fris en aanvallend voetbal en een knappe zevende plaats na veertien speeldagen. “Westerlo doet me een beetje aan Union denken”, sprak Hollerbach. “Er is een duidelijke visie en het team hangt goed aan elkaar. Chadli zou er niet gaan spelen als hij het potentieel van het project niet zou zien. Er zit veel snelheid in de ploeg en ook vooraan hebben ze flink wat kwaliteit rondlopen. Kyle Foster bijvoorbeeld, dat is een machine. Die moeten we zien af te stoppen, zoals we dat eerder ook al met Onuachu hebben gedaan.”

Plannetje klaar

De situatie is gekend: Hollerbach moet in het Kuipje drie titularissen missen. Konaté, Bauer en Al-Dakhil zitten alle drie op het geschorstenbankje. “Ik heb mijn plannetje klaar”, aldus Hollerbach. “Ik heb het grootste vertrouwen in hun vervangers. Zij moeten dit maar als een kans zien om zich te tonen. Zoals Wolke (Janssens, nvdr.) dat destijds heeft gedaan. Ook hij moest lang op zijn kans wachten, maar nu is hij niet meer weg te denken uit de ploeg. Ik hoop dat andere spelers zich daaraan kunnen optrekken.”