Club Brugge wil Porto-kater snel doorspoelen, maar kampt met defensieve zorgen: “Het is niet vanzelfsprekend”

Tegen KV Oostende kan Carl Hoefkens de defensieve puzzel nog vlotjes leggen. Odoi en Boyata zullen daar waarschijnlijk naast Mechele spelen, het ideale moment om wat vertrouwen te tanken na een moeilijke avond tegen Porto. “Een aantal spelers hadden een ongelukkige dag. Ik denk daarbij aan Mechele en Odoi, maar je moet ook meteen kijken naar wat ze tot nu toe gebracht hebben. Zo’n zaken gebeuren”, vindt Hoefkens. “Als die jongens spelen zoals ze dat in Porto deden, zal het verschil nooit zo groot zijn afgelopen woensdag.” Relativeren: dat is boodschap voor zijn spelers na twee dreunen op rij. Want ook het punt op Union smaakte zuur. “Niemand verliest graag, maar op een bepaald moment moet je ook afstand kunnen nemen van het voetbal”, zegt Hoefkens. “Tot rust komen. Dat gaat niet even makkelijk in een drukke periode. De laatste dagen was ik alvast tevreden van wat ik zag op training.”

Denis Odoi beleefde niet zijn beste match tegen Porto. — © AFP

Personeelsproblemen in Leverkusen

Clinton Mata blijft evenwel een zorgenkind. De verdediger was aanvankelijk terug na een enkelblessure, maar ontbreekt (net als tegen Porto) opnieuw in de kern. “Het is niet vanzelfsprekend”, zegt Hoefkens. “Clinton had een enkelverstuiking. Zoiets moet je geleidelijk aan opbouwen.” Dat zorgt meteen voor personeelsproblemen achterin voor de verplaatsing naar Leverkusen. Odoi en Sylla zijn dan geschorst, en het is dus hoogst onzeker of Mata dan kan spelen. Dat wordt afwachten. Met Mechele en Boyata houdt Hoefkens mogelijk maar twee ervaren centrale verdedigers over. De jonge Spileers maakte daar al competitieminuten, maar op het Europese toneel lijkt hij momenteel nog te groen. Zeker wanneer je een groepswinst moet veiligstellen. Ook Skov Olsen is out voor KVO: hij sukkelt met een kneuzing aan de heup. De Champions League dinsdag zou evenwel geen probleem mogen zijn.

Vrijdag liep er trouwens nog leuk nieuws binnen in het Belfius Basecamp: Ferran Jutglà behoort tot de Spaanse voorselectie voor het WK in Qatar. Straks vallen er nog 29 namen af, maar de Catalaanse spits mag dus hopen. “Op basis van wat hij al laten zien heeft - ook op Champions League-niveau - is dat verdiend”, vindt Hoefkens. “Maar straks is het enkel en alleen Luis Enrique die beslist of hij mee mag. Wat ik daarvan denk, maakt dus weinig uit.”