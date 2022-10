“Fysieke” Hasselaar krijgt 40 maanden cel voor aanranding minderjarigen

De man kraamde wel meer vreemde dingen uit in de rechtbank die wezen op een cultuurverschil. Vrouwen die korte haren hebben, waren volgens hem not done en moesten zich volledig onderwerpen. Tussen juni 2019 en januari 2021 bleek de veertiger losse handjes te hebben. Een eerste slachtoffer maakte hij op de boulevardpendel in Hasselt. In een nagenoeg lege bus zette hij zich naast zijn slachtoffer en begon aan haar been te voelen plus prulde aan haar broek. Toen ze hem maanden later opnieuw tegenkwam, verwittigde het slachtoffer de politie. Een meisje van 17 dat naar de kunstacademie stapte, nam hij na meerdere pogingen vast bij de heupen. Nog een slachtoffer zat hij aan haar billen toen ze na een avondje stappen in haar auto wou stappen. Een vierde jonge vrouw moest er aan geloven toen ze op weg was naar haar kot. Met zijn hand op haar schouder kreeg ze financieel advies: “Het is goedkoper om samen te wonen.” Rekeninghoudend met zijn blanco strafblad is de dader veroordeeld tot veertig maanden cel en een ontzetting uit de rechten voor vijf jaar. De proceskosten van 700 euro zijn voor de man zijn rekening. Hij werd onmiddellijk aangehouden. “Er zijn herhaaldelijk feiten gepleegd. Hier is er sprake van een structureel probleem”, sprak de rechter. “Ik ga in beroep. Waar kan ik nu een schadevergoeding aanvragen om de huur van mijn huis te betalen”, reageerde de gevangene tot slot verontwaardigd.