Salomé met het hoofd van Johannes de Doper, een vroeg meesterwerk van Peter Paul Rubens, wordt eind januari geveild door Sotheby’s in New York. De verwachting is dat het minstens 35 miljoen euro zal opbrengen, een van de hoogste bedragen ooit voor een oud werk. “Helaas is het onbetaalbaar voor ons of gelijk welk Belgisch museum”, zegt Bert Watteeuw van het Rubenshuis.