Vluchtende motorrijder schiet in vuur en vlam nadat politie hem raakt met taser

In Little Rock, Arkansas is een motorrijder gewond geraakt nadat een politieagent hem raakte met een taser. De man was op de vlucht geslagen voor een verkeerscontrole, maar kon na een stevige achtervolging gevat worden. De agent tasert hem maar vrijwel meteen daarna vliegt de man in brand. De man kon geblust worden, achteraf bleek uit onderzoek dat hij benzine in zijn rugzak had zitten.