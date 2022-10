Tot 1 jaar cel geëist voor drugssmokkel via brieven in Hasseltse gevangenis: “Ik ben stom geweest”

Een 38-jarige vrouw, twee gedetineerden en een vermoedelijke drugsrunner riskeren tussen 6 maanden en een jaar cel omdat ze via brieven speed en cannabis binnensmokkelden in de Hasseltse gevangenis.

Op 14 maart 2019 contacteerde de directeur van de Hasseltse gevangenis de politie omdat er tijdens een controle van de post voor de gedetineerden vijf enveloppen met drugs werden onderschept. “De brieven werden opengedaan om te kijken of er illegale substanties meegestuurd werden. In die enveloppen zaten speed en cannabis”, aldus de Tongerse aanklager.

Uit onderzoek zou blijken dat de ontvanger, een gedetineerde drugsdealer, eerder een brief had verstuurd met instructies om drugs binnen te smokkelen in de gevangenis. “Zo moest er een kleefstrip in de verzending aangebracht worden”, aldus de procureur. Uiteindelijk wist hij een 38-jarige vrouw, die hij kende als afneemster en die volgens de man verliefd op hem was, te overtuigen om hem de drugs toe te sturen. Verder werd er ook een drugsbrief aan een vrouwelijke gevangene verstuurd.

Bezoekmoment

De drugs haalde de 38-jarige vrouw volgens haar verklaringen bij een kennis van de gedetineerde drugsdealer. “De gedetineerde en zijn kameraad probeerden eerst een bezoekmoment te regelen, om zo drugs binnen te brengen. Toen die aanvraag geweigerd werd, hebben ze het plan met de briefomslagen bedacht”, aldus de aanklager.

De 38-jarige vrouw en de gedetineerde gaven de feiten uiteindelijk toe. Zij riskeren celstraffen van 1 jaar. De andere twee beklaagden ontkennen hun betrokkenheid. Zij riskeren elk 6 maanden cel. De vier verdachten moeten ook vrezen voor een geldboete van elk 8.000 euro.

“Ik ben stom geweest”, gaf de 38-jarige vrouw voor de Tongerse rechter toe. “Ik heb die brieven inderdaad gepost. Ik had toen een moeilijke periode, maar sinds januari heb ik vast werk, ik gebruik geen drugs meer en ik probeer ondertussen het juiste pad te bewandelen.”

Vonnis volgt op 25 november.