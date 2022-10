Jong Genk wacht lastige opdracht tegen titelkandidaat SK Beveren: “Druk kan in ons voordeel zijn”

Op de vorige speeldag verloor Jong Genk in eigen huis nipt van Beerschot (1-2). Zondag gaan de troepen van Hans Somers op bezoek bij SK Beveren, de tweede in de Challenger Pro League. Een lastige opdracht, zeker na het uitvallen van Kelvin John. “Toch zullen we ook tegen hen proberen om ons eigen spel te spelen”, benadrukte coach Hans Somers.

LEES OOK. Aanvaller Kelvin John afgevoerd met zware blessure op training KRC Genk

“Vorige week tegen Beerschot had er meer ingezeten”, opende Hans Somers de persconferentie. “Alleen creëerden we in de eerste helft niet voldoende en lag de intensiteit bij ons bij momenten zowel in het verdedigende als aanvallende compartiment niet hoog genoeg. In de tweede helft pakten we dat goed op. We hadden het gevoel dat er meer in zat.”

“Zeker na de 1-1 hadden we het gevoel dat we aan het groeien waren, maar we stootten dan direct op de 1-2. Dat was een pijnlijk moment. Er zat dus zeker wel meer in, maar achteraf bekeken, was het maar een nipte nederlaag tegen een ploeg die ambitie heeft om opnieuw te promoveren. Al was de nederlaag ook wel niet onterecht, maar we hadden misschien wel een punt verdiend.”

© Dick Demey

Youth League

De U19 behaalde woensdag nog een knappe uitoverwinning in de UEFA Youth League tegen het Noord-Ierse Coleraine FC. Daar waren ook heel wat spelers van Jong Genk bij. “Dat maakte het voor ons weer een speciale trainingsweek met een hele kleine groep”, vervolgde Somers. “We waren met een zes- tot achttal spelers, keepers inbegrepen. We hebben dat op verschillende manieren opgelost, zo zijn we sneller overgeschakeld naar profieltrainingen en sommige jongens kregen de kans om mee te trainen met de A-kern.”

“De jongens zijn ongehavend uit de Youth League gekomen, alleen Kelvin John zal er zondag tegen Beveren niet bij zijn”, aldus Somers. De Tanzaniaan blesseerde zich eerder deze week op training met de A-ploeg, hoe lang hij buiten strijd zal zijn is nog niet bekend. “Een scan moet nog duidelijkheid brengen, maar er zit nog te veel vocht rond zijn enkel om dat te kunnen vaststellen.”

Sekou én Victory?

De afwezigheid van Kelvin John is een flinke aderlating voor Jong Genk. “Hoe we zijn afwezigheid zullen invullen? Dat ga ik niet in de pers prijsgeven, maar we hebben verschillende opties. Het zal ook afhangen van de scherpte en kwaliteit van de jongens op training. Een opstelling waarbij zowel Sekou Diawara als Victory Beniangba vooraan spelen, behoort ook de tot opties.”

Sekou Diawara. — © Dick Demey

Ploeg met ambitie

SK Beveren is een van de promotiekandidaten, een lastige tegenstander als hekkensluiter. “We weten dat we tegen een heel gemotiveerde en goede ploeg zullen spelen, maar we zullen ook tegen hen ons eigen spel proberen te brengen”, vertelde de coach van Jong Genk. “Dat zal niet anders zijn dan tegen een andere ploeg. Beveren is een ploeg die meedoet voor de titel, maar zij zullen net zoals Beerschot ook druk voelen. Dat kan ook in hun nadeel werken, misschien kunnen we net daar ons voordeel uit halen.”

Voor een selectie van Jong Genk is het nog te vroeg. De jonge garde van Hans Somers traint zaterdagochtend nog een laatste keer in Genk vooraleer de veldheer de selectie voor de wedstrijd van zondag tegen SK Beveren bekendmaakt.