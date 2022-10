The Foodchurch in Maastricht: achter een houten gevel ‘hangen’ studentenkoten onder het plafond. — © Jasmijn Mulkens

Maastricht

In de kerk wordt allang niet meer alleen maar gebeden. Sinds begin deze maand heeft Maastricht er ‘The Foodchurch’ bij, waar in een voormalige kloosterkerk heel wat meer geserveerd wordt dan brood en wijn. Hier kan je proeven uit zes verschillende keukens: van Amerikaans over Italiaans tot Japans.