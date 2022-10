Standard-coach Ronny Deila op zijn hoede voor rode lantaarn: “Zullen niveau van tegen Anderlecht moeten halen”

Tien op vijftien tegen de G5, 15 op 27 tegen de 'kleintjes'. Het Standard van Ronny Deila maakte dit seizoen indruk tegen de topclubs, maar durft zich al eens te verslikken in de tussendoortjes. Een kwestie van wedstrijdmentaliteit?

“Dat denk ik niet”, reageert Ronny Deila. “Tegen onze volgende twee tegenstanders (Zulte Waregem en Eupen, nvdr.) zijn wij de uitgesproken favoriet. Dat zorgt voor een andere soort druk. Tegen de topclubs hebben wij alles te winnen, maar in de wedstrijden waarin wij favoriet zijn, moeten we beter leren omgaan met die verwachtingen. Alles ligt zo dicht bij elkaar in deze competitie. We gaan opnieuw ons niveau van tegen Anderlecht moeten halen. We zijn niet goed genoeg om wedstrijden te winnen op tachtig procent.”

© BELGA

Deila heeft dan ook een duidelijke boodschap voor zijn spelers. “Niet denken aan het resultaat en gewoon je job doen. Presteren. Als ze dat doen, dan hebben we een grotere kans op een overwinning tegen Zulte Waregem dan tegen Antwerp. Ze staan niet voor niets onderaan. Ze hebben niet het niveau van de topteams. Maar wij zullen zelf wel ons niveau moeten halen om genoeg kansen te creëren en de wedstrijd te winnen.”

Aanzoek Dønnum

De Noorse coach kwam op zijn persbabbel ook nog even terug op het huwelijksaanzoek van Aron Dønnum na de bewogen thuismatch tegen Anderlecht (3-1). “Ik wist van niets, dus ook voor mij was dat een aangename verrassing. Een prachtig moment. Mooi ook voor de club dat hij zoiets met de supporters en ons allemaal wil delen. Het zegt veel over hoe graag hij hier is.”

Celin Bizet, de verloofde van Dønnum, is bovendien een oude bekende van Deila. “Ik kende haar vader. Ze is geboren op vijftig meter van het huis waar ik destijds woonde. Bizar hoe klein de wereld kan zijn. Twintig jaar later zien we elkaar terug op Sclessin en wordt ze ten huwelijk gevraagd door één van mijn spelers. Fantastisch, toch?”, aldus een glunderende coach.

© BELGA

Cimirot en Fossey onzeker

Voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem is het nog onduidelijk of Standard opnieuw kan rekenen op Gojko Cimirot. Ook Marlon Fossey is licht twijfelachtig met last aan de hamstring. “Ik hoop maar dat het niets te maken heeft met die flik-flak salto na zijn doelpunt. Dan kan hij er maar beter mee ophouden“, grijnsde Deila. ”Het was wel indrukwekkend. Ik ken wel wat spelers die een salto kunnen doen, maar dit was toch van een andere orde. Ongelofelijk spectaculair, maar niet waard om er een blessure aan over te houden.“ Beter nieuws kwam er van Barrett Laursen. Zijn blessure is minder ernstig dan eerst werd gedacht. De Deen zit na een afwezigheid van één wedstrijd opnieuw in de selectie tegen Zulte Waregem.