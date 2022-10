Sigarettendief komt terug en wordt herkend door uitbaatster Spar Sledderlo

Een dief die zes sloffen sigaretten gestolen had in de Spar in Sledderlo wist niet dat het voorval gefilmd werd. De uitbaatster had hem herkend toen hij weer in de winkel stond. De man vluchtte maar kon worden opgepakt door de politie.

De dief nam woensdag de gelegenheid te baat om zes sloffen sigaretten te stelen. Wat hij vermoedelijk niet wist is dat zijn strapatsen door een veiligheidscamera werden vastgelegd. “De dag nadien kwam hij hier als een gewone klant over de vloer”, zegt de uitbaatster van Spar in Sledderlo. “Ik had hem meteen herkend. Toen hij dat door had, sloeg hij meteen op de vlucht. Ik rende hem nog achterna en belde gelijktijdig de politie. Ik kon hem niet meer inhalen, maar de politie had hem wel snel te pakken. Ik ben heel dankbaar voor de aanpak van de politie. Maar dan dook een ander probleem op. Zijn auto stond voor de zaak geparkeerd. Als we die wilde laten weg takelen moesten we dat zelf betalen. Dat is wel bitter. En nog meer dat hij na korte tijd al werd vrijgelaten. Hij is zijn auto zelf komen halen.” (cn)