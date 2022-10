Jaar geleden stierf Roger (71) na aanrijding door Herkenaar (29): “Zou 7 op de 10 bestuurders overkomen”

Dag op dag een jaar geleden kwam Roger Hermans (71) om bij een ongeval op de Kuringersteenweg in Hasselt. Een Herkenaar (29) reed met zijn bestelwagen de fietser aan. Beiden hadden ze groen licht, maar de automobilist moest voorrang verlenen. “Ik had hem niet gezien. Het spijt me”, klonk het vrijdag in de rechtbank.

Op enkele honderden meters van zijn thuis verongelukte Roger Hermans op 28 oktober 2021. Samen met zijn vriendin keerde hij terug na een dagje fietsen en een terrasje in Bokrijk. Ter hoogte van de lichten aan de McDonald’s liep het gruwelijk mis. Roger en zijn vriendin staken over richting Kuringen. De Herkenaar had net een snack gekocht in de Albert Heijn en draaide vanuit de Schampbergstraat als tweede wagen rechtsaf om Spaanse les in Hasselt te volgen.

Kloof

De lichten stonden voor beiden op groen. Tussen Roger en zijn vriendin was een kloof waardoor de vrouw als eerste overstak. De voorligger profiteerde van de afstand tussen de fietsers om probleemloos door te rijden waarna ook de Herkenaar volgde. Maar hij kon Roger niet meer ontwijken. “In mijn beleving was de man er niet. Ik zag hem niet. Anders was ik niet vertrokken”, vertelde de betichte vrijdag in de Hasseltse politierechtbank. Het kwam tot een aanrijding en ondanks reanimatiepogingen overleed de vader van een dochter in het ziekenhuis.

Camerabeelden

Door de camerabeelden van een naburig restaurant en door getuigenverklaringen bestaat er geen discussie over de feiten. “Het is moeilijk te begrijpen dat hij de fietser niet gezien heeft. Er is minstens sprake van een verregaande onoplettendheid en onvoorzichtig rijgedrag van de autobestuurder”, bestempelde de procureur het ongeval. “Met triestige gevolgen. Er is geen voorrang verleend. Het siert weliswaar de bestuurder dat hij het enorm aantrekt. Ik vorder drie maanden cel met uitstel, drie maanden rijverbod, 3.200 euro boete en het opnieuw afleggen de examens en proeven.” Nabestaanden waren niet aanwezig in de rechtbank. Niemand stelde zich burgerlijke partij.

Verzachtende omstandigheden

Advocaat Tom Van Overbeke stond de Herkenaar bij en sprak over een kantelmoment in de man zijn leven. “Hij was volledig in shock. Mijn cliënt is nog altijd enorm aangedaan door de feiten en is naar de huisarts geweest voor begeleiding.” De raadsman sprak over een fout die menselijk is. “De verkeersdeskundige heeft het in zijn verslag zelfs over een ongeval dat 7 op 10 bestuurders ook zou kunnen overkomen. Het ongeval is mogelijk te wijten opdat er geen tweede evaluatie is gemaakt op het ogenblik dat de vrouw was overgestoken.” Van Overbeke zag meerdere verzachtende omstandigheden. “Er is geen sprake van alcohol- of drugsgebruik. Het ongeval is gebeurd aan een normale snelheid, de auto was technisch in orde … De betichte heeft vertrouwd op het feit dat hij voorrang zou hebben. Hij heeft de fietser niet gezien die als het ware uit het niets kwam”, aldus de advocaat die betreurde dat er geen bloedstaal van het slachtoffer was afgenomen.

“Stom ongeval”

De advocaat vroeg om de Herkenaar opschorting van straf onder voorwaarden op te leggen. “Dit was een ‘stoem’ ongeval. Wat voor zin heeft het om drie maanden cel op te leggen? Is dat om te zeggen: ‘je mag niemand meer doodrijden’?” Hij wees er ook op dat de man internationaal handelsvertegenwoordiger is en in de problemen komt bij een veroordeling om naar de VS te reizen. “Ik heb de fietser nooit gezien. Anders was ik gestopt”, zei de Herkenaar tot slot. “Dat geloof ik ook”, zei de politierechter. Vonnis op 25 november.