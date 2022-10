Diefstal, uitwerpselen, uitvallende tanden: Matthew Perry deelt wel erg veel in zijn biografie

Matthew Perry is voor het gros van ons geen onbekende. Hoewel we niet meteen weten waar hij buiten Friends zoal in meespeelde als acteur, volstond zijn rol als Chandler om wereldwijde faam te vergaren. Toch wisten we tot voor kort bijzonder weinig van zijn leven. Dat hij aan verschillende verslavingen leed, was nooit een groot geheim, maar verder? Dankzij zijn pas verschenen biografie Friends, Lovers and the Big Terrible Thing kennen we nu alle details van zijn leven, zelfs details die misschien beter verzwegen hadden kunnen worden.