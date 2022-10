In dit prachtig mijngebouw in Heusden-Zolder geniet je van een vijfgangendiner in een feeërieke dome

Bezoekers kunnen kiezen uit twee type domes: de Souls Connect Domes of Lovers Connect Domes. — © Under the Stars

Schuif je graag de voeten onder tafel op een prachtige locatie op de oude mijnsite? Dat kan binnenkort in Watt 17, de voormalige elektriciteitscentrale in Heusden-Zolder. In een sfeervolle ‘dome’ geniet je er deze herfst van een vijfgangendiner.

Afgelopen zomer stonden de domes van ‘Under the Stars’ nog opgesteld rond de fontein van het Kasteel van Duras in Sint-Truiden. Voor de wintereditie (8 december tot 8 januari) strijkt het concept opnieuw neer in Limburg. In Watt 17, in de schaduw van de statige schachtblok van Heusden-Zolder, worden dertien domes opgesteld, waar je in je eigen bubbel kan genieten van een vijfgangerdiner.

© Under the Stars

Bezoekers kunnen kiezen uit twee type domes: de Souls Connect Domes om met familie of vrienden te dineren (3-8 personen) of de Lovers Connect Domes (2 personen, 219 euro p.p.).

De prijzen voor het vijfgangerdiner starten vanaf 129 euro per persoon voor een dome van 6 tot 8 personen. Je kan ook kiezen voor een etentje met 5 (139 euro p.p.), 4 (149 euro p.p.) of 3 personen (169 euro p.p.).

‘Under the Stars’, van 8 december t.e.m. 8 januari, telkens van do t.e.m. zo. Watt 17, Koeltorenlaan 9 in Heusden-Zolder. Alle info en reservaties: www.underthestars.be

© Under the Stars