Jutglà mag hopen op het WK: Club-spits opgenomen in voorselectie van Spaans bondscoach Luis Enrique

Ferran Jutglà (23) mag nog steeds hopen op het WK in Qatar: Luis Enrique, bondscoach van Spanje, nam hem op in zijn voorselectie met 55 namen. Op 11 november weet de spits van Club Brugge of zijn droom in vervulling gaat.

Jutglà werd afgelopen zomer voor 6 miljoen euro weggekocht bij FC Barcelona, waar hij geen vaste plaats bij de hoofdmacht kon veroveren. Zijn start bij Club Brugge was alvast sensationeel: de Catalaan scoorde ondertussen al acht keer, inclusief twee goals in de Champions League. Daar werd hij ook twee keer uitgeroepen tot Player of the Match.

Nog 29 afvallers

Die prestaties bleven dus niet onopgemerkt bij bondscoach Luis Enrique, want hij nam Jutglà op in zijn voorselectie voor het WK. Die wordt evenwel niet openbaar gemaakt. Volgens het Spaanse AS komt dat omdat er aantal spelers nog onzeker zijn door allerhande blessures. Enrique koos voor 55 namen, waaronder de Catalaanse spits. Bij Club Brugge zijn ze ondertussen ook al op de hoogte van zijn voorselectie.

Of Jutlà het effectief tot op het WK in Qatar schopt, is dus nog onzeker. Tijdens de vorige interlandperiode werd hij nog gepasseerd, waardoor hij nog steeds op zijn eerste selectie wacht. Straks vallen er nog 29 spelers af, want voor het eerst mag de selectie uit 26 namen bestaan van de FIFA. Dat komt omdat de voorbereidingstijd dit jaar erg kort is. Enrique kondigt zijn definitieve keurgroep aan op 11 november.