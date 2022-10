Russisch kopstuk geeft grote verliezen toe in zijn eenheid na Oekraïense aanval

“23 strijders zijn overleden en 58 zijn gewond”, schrijft Kadyrov donderdagavond op zijn Telegram-kanaal. Eerder deze week bevestigden Oekraïense bronnen al dat hun zijde een militaire eenheid uit Tsjetsjenië konden onderscheppen op hun grondgebied in de zuidelijke regio Cherson. Foto’s op sociale media, die de troepen zelf zou hebben geplaatst, verklapten hun locatie.

Russische kopstukken maken er geen gewoonte van om precieze cijfers mee te delen van hun eigen verliezen. Dat Kadyrov dat in dit geval wel doet, kan zijn omdat Oekraïne eerder al over nog meer slachtoffers sprak.

“Nazisme”

Sinds Rusland meer dan acht maanden geleden Oekraïne binnenviel, heeft Kadyrov zich ontpopt als een van de grootste voorstanders van het conflict en ook zijn eigen troepen ingezet. In het verleden heeft hij vaak kritiek geuit op het leiderschap van het Russische leger, vaak in een adem met een opmerking over Yevgeny Prigozhin, de financier van huurlingen uit de Wagner groep, die te soft zou zijn.

In een video vergeleek de Oekraïense president Volodimir Zelenski de oorlog met het verzet van de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog, door te zeggen dat Rusland dezelfde doelen nastreeft als het nazisme ooit deed. “De vorm van het kwaad is veranderd, maar de essentie is onveranderd”, klonk het in zijn boodschap, die donderdagavond in Kiev werd uitgezonden. “Rusland is van buurland tot agressor tot terrorist geworden en heeft zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden.”