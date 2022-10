Record uit 1913 sneuvelt: warmste 28 oktober ooit

Het is eind oktober en toch halen we meer dan 20 graden Celcius — © fvv

Het is bijna november en toch haalden we vandaag al 20,7 graden Celsius. Het vorige record dateert van 1913, toen haalden we nog 20,2 graden. En volgens weerman Frank Deboosere zou het zelfs nog wat warmer moeten worden vandaag.

We zitten ver boven het record van begin 1900 want 20,3 graden was daarvoor al voldoende. Volgens weerman Frank Deboosere haalden we vrijdag maar liefst 20,7 graden en er zouden nog enkele graden bij moeten komen.

“Wat hiermee vooral opvalt, is dat 40 procent van de dagrecords dateren van de 21e eeuw, terwijl die nog maar 22 jaar bezig is”, zegt Deboosere aan VRT NWS. “Daartegenover dateren de records van laagste temperaturen van het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Dat is niet toevallig. Dit is de opwarming van de aarde.”

Professor geografie en klimaatexpert Nicole van Lipzig (KU Leuven) sprak in De Ochtend zelfs over een “hittegolf in de hersft”. Het zou namelijk 9 graden warmer zijn dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar.