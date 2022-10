Het zijn hoogdagen voor basketbalclub Hasselt. Zaterdag (20u) ontvangen de Hasselaren in de achtste finales van de Beker van België eersteklasser Luik. Het duel is ook een blij weerzien tussen ex-ploegmaats Olivier Pauwels en Jarno Moons. “Dit is een wedstrijd waar iedereen naar uitkijkt.”