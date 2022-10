De bluswerken bij recyclingbedrijf Van Werven in Smeermaas zijn beëindigd. Woensdagmiddag brak een grote brand uit bij het bedrijf. De brandende afvalstapel zorgde voor een gigantische, zwarte rookwolk die in de verre omgeving te zien was. De opruiming kan nu beginnen. De productie wordt vandaag terug opgestart, laat de burgemeester van Lanaken Marino Keulen weten.