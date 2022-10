Inflatie blijft hoogte in schieten: leven nu meer dan 12 procent duurder dan jaar geleden

De inflatie, het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven wordt, blijft maar de hoogte in gaan. Vandaag zijn de prijzen van producten allerhande gemiddeld 12,27 procent duurder dan een jaar geleden. Dat meldt statistiekbureau Statbel vrijdag. Het is van juni 1975 geleden dat de inflatie zo sterk steeg. De spilindex wordt opnieuw overschreden, zodat de uitkeringen en overheidslonen opnieuw zullen stijgen.

De hoge inflatie deze maand is opnieuw voor een groot deel te wijten aan de torenhoge energieprijzen. Zo bedraagt de inflatie van energie momenteel 63,03 procent. Bovendien zitten ook de voedingsprijzen de laatste maanden in een sterk stijgende lijn. De inflatie voor voeding (inclusief alcoholische dranken) komt in oktober uit op 12,30 procent.

De belangrijkste prijsstijgingen noteerde Statbel bij aardgas, elektriciteit, motorbrandstoffen, vlees, huisbrandolie, groenten, kleding, zuivelproducten, brood en granen, fruit, private huur en tot slot restaurants en cafés. Alcoholische dranken hadden een verlagend effect op het indexcijfer.

Met 11,27 procent was de inflatie in september al geklommen tot het hoogste niveau sinds augustus 1975.