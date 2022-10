Van het technisch onderwijs naar een diploma geneeskunde, en van Antwerpen naar Londen: Joshua Van der Aa (31) is een van de opvallendste nieuwkomers in The Sky is the Limit, weldra terug op Play4. Als esthetisch dokter hebben botox en fillers geen geheimen voor hem. “Uiteraard gebruik ik die producten zelf ook, het zou hypocriet zijn om dat te ontkennen.”