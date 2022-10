Vrouw gaat viraal na het “tatoeëren” van een baby: “Dit moet een grapje zijn”

De Amerikaanse tattoo-artiest Ayala Bratt uit Ohio gaat viraal na het posten van een controversiële video op haar Tiktok-account. In de video is te zien hoe een baby twee tattoos krijgt van Bratt. De tattoos die de dreumes kreeg zijn echter geen permanente tattoos, maar slechts een stencil. Heel wat kijkers zagen dat detail echter over het hoofd en Bratt kreeg heel wat bagger over zich heen. De 22-jarige tattoo-artiest laat het niet aan haar hart komen: “Ik denk dat de wereld van tatoeages openstellen voor kinderen een goed idee is. Het is gewoon kunst, een manier om jezelf uit te drukken.”