Arsenal-huurling Pablo Mari (Monza) wordt na mesaanval in Milanese supermarkt geopereerd aan de rug

De 29-jarige verdediger werd bij de aanval geraakt in de rug en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij was wel bij bewustzijn en in staat te praten.

De huurling van Arsenal was donderdagnamiddag met vrouw en kind aan het winkelen in Assago, nabij Milaan, toen een man meerdere mensen aanviel met een mes. Daarbij kwam een werknemer van de winkel om het leven en raakten vijf anderen (bij wie Mari) ernstig gewond.

De 46-jarige dader werd opgepakt. Hij bleek te kampen met psychische problemen. (belga)