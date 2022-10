Belgische economie krimpt voor het eerst sinds eind 2020

De energiecrisis heeft de Belgische economie tijdens het derde kwartaal een knauw gegeven. Het bruto binnenlands product (bbp), gezuiverd voor seizoens- en kalenderinvloeden, daalde met 0,1 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal, zo blijkt vrijdag uit een flashraming van de Nationale Bank.

Als de flashraming bevestigd wordt, zou het om de eerste daling gaan sinds het vierde kwartaal van 2020, toen de economie als gevolg van de coronacrisis een terugval van 0,5 procent kende. De Nationale Bank benadrukt wel dat de ramingen gepaard gaan met “grote onzekerheid”.

Voorts blijkt uit de ramingen dat de toegevoegde waarde in de industrie een krimp van 0,7 procent kende. In de dienstensector vertraagde de activiteit wel, maar was er met 0,1 procent nog een lichte groei. De bouwsector ging er 0,3 procent op vooruit.