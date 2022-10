VIDEO. Simpelweg Indrukwekkend: Sergio “Checo” Pérez kan thuiscircuit van GP in Mexico letterlijk blindelings rijden

De Mexicaan Sergio Pérez rijdt dit weekend zijn thuis-GP en kent het circuit Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico City als zijn broekzak. Dat bewijst hij in een video waarin hij via een simulator met gesloten ogen alle bochten perfect neemt met de bijbehorende versnellingen. “Checo” kan zijn thuiscircuit letterlijk blindelings rijden.