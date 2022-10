Herfstmarkt van Don Boscoschool in Bree ten voordele van weeshuis Osjosma in Haïti

Ouders, grootouders en sympathisanten van de Don Boscoschool hadden weer tal van producten gesponsord om te verkopen tijdens de herfstmarkt. De leerlingen van het derde en vierde leerjaar sloegen aan het wegen en bepaalden de kostprijs. Het vierde leerjaar mocht dan 4 dagen proberen om zoveel mogelijk te verkopen.Noten, kastanjes, fruit, groenten en appelsap gingen vlot over de toonbank. Het appelsap kwam van heerlijke appels, die de leerlingen zelf waren gaan rapen en die geperst werden door de sapmobiel.Frans Vandueren, de grote bezieler van het weeshuis Osjosma kwam de opbrengst van de herfstmarkt in ontvangst nemen. Hij vertelde dat het geld gebruikt gaat worden voor schoolmateriaal voor de weeskinderen. Hij had een bijzondere dank je wel voor iedereen die meegewerkt had aan het organiseren van de herfstmarkt.