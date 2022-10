92-jarige Pierre kan in eigen huis blijven wonen dankzij hulp van zijn Turkse buren

Pierre Meynen woont op zijn 92ste nog zelfstandig in zijn eigen huis. Maar dat kan alleen dankzij de goede zorgen van zijn Turkse buren. “Zonder hen zou mijn vader nu wellicht in een rusthuis verblijven”, knikt dochter Anne (69). “Ik durf hem met een gerust hart alleen laten omdat ik weet dat Oktay en Melahat in de buurt zijn en nooit aarzelen om te komen helpen.”

Op de hoek van de Bevrijdingsstraat en de Edward Staintonstraat staan drie bankjes waar de buurtbewoners graag komen keuvelen. Op deze bankjes hebben de families Korkmaz en Meynen elkaar destijds leren kennen. “We hadden al vaak met elkaar gebabbeld en waren zo dus een beetje bevriend geraakt. Op een nacht is Pierre plots komen aankloppen omdat zijn vrouw Gilberte uit bed was gevallen. Dat zal nu ongeveer tien jaar geleden zijn”, herinnert Oktay zich. “Wij zijn toen dadelijk meegegaan en konden zijn vrouw weer in haar bed leggen. De dag nadien zijn we teruggegaan om te kijken of alles nog in orde was en om hen wat eten te brengen.”

Dakpannen

De echtgenote van Pierre is in 2018 overleden. Sindsdien woont hij alleen in zijn grote huis met tuin. Een beetje hulp is dus zeker welkom. “Op een dag zag ik dat het voor Pierre moeilijk werd om zijn gras te maaien”, vertelt Oktay. “Ik ben naar hem toe gegaan en heb dat werkje van hem overgenomen. Ook toen er bij een storm wat dakpannen weggewaaid waren, heb ik een oplossing gezocht en een bevriende dakwerker ingeschakeld.”

Als Pierre naar de dokter of de winkel moet, dan kan hij een beroep doen op de gratis taxi van zijn Turkse buren. En als Melahat koekjes of cake gebakken heeft, dan delen ze dat graag met de buren. Ook Pierre krijgt dus regelmatig Turkse delicatessen toegestopt. Of hij die lekker vindt? “Sommige wel”, lacht hij. “Maar het belangrijkste is dat Oktay en zijn vrouw er altijd zijn. Je kan je geen betere buren wensen.”

Melahat, Pierre en Oktay op het ontmoetingsbankje. — © Karel Hemerijckx

Oktay en Melahat staan niet alleen klaar voor Pierre. Ook een andere buurman die in een rolstoel zit, kan altijd rekenen op hun hulp. “Dit is een warme buurt met verschillende nationaliteiten”, zegt Oktay. “Ik ben hier geboren. Het maakt voor mij niks uit of iemand Turk, Vlaming of Italiaan is. Het zitbankje op de hoek van onze straat is een echte ontmoetingsplek. Ook tijdens de lockdown zijn de buren elkaar daar, vanop voldoende afstand, blijven zien.”

Inbrekers

Oktay is ook vrijwilliger in het Turks-Belgisch Cultuurcentrum in Heusden-Zolder, waar hij zich vooral bezighoudt met de jongeren. “Ik wijs hen op de gevaren van alcohol en andere drugs, vraag hen om respect voor ouderen te tonen en als ze overlast veroorzaken op een pleintje, stap ik naar hen toe… De problemen waar allochtone jongeren mee kampen, zijn precies dezelfde als die van hun autochtone leeftijdsgenoten”, zucht Oktay. “Ik zie daarin weinig verschil.”

Zich dienstbaar opstellen in de samenleving, ook dat is een les die Oktay de jongeren probeert mee te geven. “In deze buurt wonen veel oudere mensen. Wij zijn hier de jongsten. Ik vind het normaal dat wij ouderen zo veel mogelijk helpen. In onze cultuur zeggen we dat buren minstens even belangrijk zijn als familie. Ik help mijn buren, maar zij doen dat ook voor mij. Zo zijn er eens inbrekers aan mijn huis geweest toen ik niet thuis was. Een andere buurman is toen naar buiten gekomen met zijn hond waardoor de inbrekers op de vlucht zijn geslagen.”