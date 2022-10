Nu al beste Belgische coëfficiëntenseizoen van de laatste vijf jaar: ons land springt naar plek acht op coëfficientenranking

LEES OOK. Zo ziet de speciale Europese lente van groepswinnaar Union eruit

Union heeft het Belgische voetbal donderdagavond een fikse dienst bewezen op de coëfficiëntenranglijst. De zege op het veld van de Zweedse nummer zeven Malmö (0-2) was goed voor 0.400 extra coëfficiëntpunten, maar belangrijker is dat de Brusselaars zich nu ook verzekerd zien van de groepszege. Daar zit een bonus aan verbonden van 0.800 extra coëfficiëntpunten. Bijkomend levert kwalificatie voor de achtste finale nog eens 0.200 coëfficiëntpunt extra op. Of hoe Union één keer won, maar daarmee het coëfficiëntenequivalent van drie zeges en één gelijkspel aan ons land schonk.

Daardoor verzamelde ons land dit seizoen in totaal al 9.200 coëfficiëntpunten, ondanks de tegenvallende prestaties van Club Brugge (+0.000), Anderlecht (+0.200) en AA Gent (+0.200) deze week. Doordat Club Brugge ons land eerder ook al een dikke bonus bezorgde (+1.000) voor kwalificatie voor de achtste finales in de Champions League, is dit nu officieel het beste seizoen van Belgische clubs in Europa sinds 2017.

© BELGA

Dat heeft zijn gevolgen op de coëfficiëntenranking die over de laatste vijf seizoenen berekend wordt. Nadat België daar eerder al over nummer negen Oostenrijk sprong, laten we nu ook nummer acht Schotland achter ons. Hun drie Europese deelnemers Celtic, Rangers en Hearts zijn bovendien allemaal (zo goed als) uitgeschakeld, waardoor zij enkel volgende week op de laatste speeldag van de Europese groepsfase nog punten kunnen sprokkelen en ons hoogstwaarschijnlijk niet meer kunnen inhalen.

Rechtstreeks ticket Champions League zo goed als zeker weer teruggewonnen

Nummer negen Oostenrijk kan wel nog een flinke inhaalbeweging maken indien RB Salzburg zich voor de achtste finales van de Champions League weet te kwalificeren, maar daarvoor zouden zij op de slotspeeldag moeten winnen op het veld van AC Milan. Met Sturm Graz hebben de Oostenrijkers bovendien nog een tweede team dat goed op weg is om ook na Nieuwjaar nog punten te kunnen scoren. Wij hebben met Club Brugge en Union al zeker twee ploegen die zeker Europees voetbal na Nieuwjaar spelen. Met Anderlecht en AA Gent kunnen daar op de slotspeeldag nog twee teams bijkomen.

Dat betekent dat het zo goed als zeker is dat België vanaf 2024 weer minstens één team in de Champions League heeft nadat het enkele slechte Europese seizoenen bijna al zijn Europese tickets had zien devalueren en zo zijn rechtstreekse ticket voor de Champions League van 2023/2024 was kwijtgeraakt. Voor de strijd om een rechtstreeks ticket voor de Champions League in 2025/2026 ziet de toekomst er ook rooskleurig uit: daar bedraagt de voorsprong op de huidige nummer elf Servië, de eerste positie zonder rechtstreekse deelnemer, intussen al meer dan 4.000 coëfficiëntpunten.

Stand:

1. Engeland 99.998

(...)

7. Portugal 52.716

8. België 37.200

9. Schotland 36.400

10. Oostenrijk 33.600

11. Servië 31.375

12. Noorwegen 28.750

(...)

55. San Marino 1.999