Bewoners Berkenhof breien mutsjes en sokjes voor kwetsbare kinderen

Heers

De bewoners van WZC Berkenhof in Heers lieten zich de afgelopen jaren al vaker van hun meest creatieve kant zien. “Tijdens de lange coronaperiode konden we weinig groepsactiviteiten doen, dus hebben we een handwerkclubje opgericht”, vertelt animatrice Rita Vandergeeten. “Samen met vrienden en collega’s hebben we 140 mutsjes, heel wat paren sokken en zelfs poncho’s gehaakt en gebreid.”

De bewoners koppelden hun activiteit ook aan een goed doel: Warm Borgloon, een vereniging die hulp biedt aan de meest kwetsbare gezinnen. “De handwerkjes gaan nu naar kinderen in armoede”, vertelt Rita. “Met de winter voor de deur zullen ze dat goed kunnen gebruiken. Het geeft een enorme voldoening aan de bewoners om hun steentje te kunnen bijdragen. Iedereen is dan ook trots op het resultaat.”

Voor Serge Casier, stafmedewerker van het Bisdom Hasselt, is het bemoedigend om de verbondenheid te zien over de generaties heen. “Jonge gezinnen hebben niet altijd de tijd om zelf dingen te breien, terwijl de bewoners van het rusthuis genoeg tijd hebben,” zegt hij. “We willen graag Josine Pirlotte postuum in de bloemetjes zetten om zo’n mooi project te realiseren.” Met de hulp van Maria Bosmans, parochieassistente in het dekenaat Sint-Truiden, vonden de mutsjes en sokjes hun eindbestemming. (frmi)