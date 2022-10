Belgian Lion Ismael Bako schittert in Euroleague versus Real Madrid

In de Euroleague schitterde Ismael Bako die met het Italiaanse Virtus Bologna stuntte bij het Spaanse Real Madrid. Sam Van Rossom won met het Spaanse Valencia van het Duitse Alba Berlijn. In de Euroleague Women won Kim Mestdagh met het Italiaanse Schio met van het Hongaarse DVTK Hun-Therm.

Wat een schitterende prestatie van Ismael Bako met Virtus Bologna en in de Euroleague. De Belgian Lion tekende voor 16 punten, (4 op 5 shots, 8 op 11 vrijworpen ) en 4 rebounds en leidde de Italiaanse ploeg bij Real Madrid mee naar de knappe 92-95 zege on the road. Na vijf speeldagen de tweede overwinning voor Virtus Bologna.

Sam Van Rossom tekende voor 6 punten, 3 rebounds en 5 assists en won met Valencia met 87-73 van het Duitse Alba Berlijn. Ook voor de Spaanse ploeg de tweede zege in de Euroleague. Achttien ploegen nemen deel aan de sterkste Europese clubcompetitie en na 34 speeldag is de top 8 geplaatst voor de kwartfinales. Belgian Lion Retin Obasohan neemt het vanavond met het Franse ASVEL Villeurbanne tegen het Spaanse Baskonia op. In de Euroleague Women won Kim Mestdagh (2 punten) met het Italiaanse Schio in poule B (groep van Kangoeroes Mechelen) met 90-82 van het Hongaarse DVTK HUN-Therm.Antonia Delaere wint in EuroCup Women van Billie en Becky Massey In poule H van de EuroCup Women won Antonia Delaere (3 punten, 1 rebound, 2 assists) het duel van de “Belgian Cats” en met het Italiaanse Venezia versus het Spaanse Estudiantes Madrid en Billie (13 punten, 6 rebounds, 2 assists) en Becky Massey (4 punten, 6 rebounds en 1 assist): 85-69.

Antonia Delaere won in de EuroCup Women met Venezia van Billie en Becky Massey en versus Estudiantes Madrid. — © BELGA

Maxuella Lisowa (3 punten, 4 rebounds, 2 assists) won met het Israëlische Ramla met 66-48 (poule B) met 66-48 van het Turkse Hatay. In poule G verloor Namur Capitale met 60-72 van het Luxemburgse T71 Diddeling.