Officieel: Ingrid Kempeneers wordt weer burgemeester van Sint-Truiden

Sint-Truiden

Ingrid Kempeneers (52) wordt opnieuw burgemeester van Sint-Truiden. Dat hebben de drie meerderheidspartijen cd&v, N-VA en Open Vld zonet bekendgemaakt. Kersvers Kamerlid Mieke Claes (37) vervangt Jelle Engelbosch als N-VA-schepen.

© Sven Dillen

Ex-burgemeester Veerle Heeren kon niet wachten op de officiële bekendmaking en wenste Ingrid Kempeneers al een uurtje eerder veel succes toe met een opvallende post op sociale media. “Bouw samen verder aan de toekomst van Sint-Truiden als hoofdstad van Haspengouw.”

En ook Jelle Engelbosch liet van zich horen op Facebook. Hij had het niet over de nieuwe burgemeester, maar wel over partijgenote Mieke Claes die hem vervangt als N-VA-schepen. “Je gaat dat top doen, een boeiend takenpakket met heel wat mooie projecten ligt op je te wachten!”