Peer

Grote honger en een sterke maag? Dan is de ‘Toren van ’t Lin’ misschien iets voor jou. Deze megahamburger met 5 ‘bouwlagen’ is de nieuwste attractie van Frituur Dorpshuys in het Peerse Linde. Wie het gevaarte in een recordtijd kan binnenwerken, maakt kans op een smakelijke prijs.