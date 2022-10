Camille geeft als eerste Belgische virtueel optreden in Roblox

Vanaf 19 uur kunnen gamers Camille bezig zien op Roblox, dat is een virtuele wereld waarin allerlei spelletjes zitten. Wie wie, kan ook zelf spelletjes programmeren en op het platform loslaten. Vooral jonge kinderen zitten erop. Dat Camille er straks op te vinden is, is dus ook geen toeval. Haar virtuele performance kadert in een samenwerking met JBC en is voor de kledingwinkel een manier om de eerste collectie van Camille voor te stellen aan de doelgroep.

De zangeres en actrice, die bekend raakte door de Ketnet-serie #LikeMe, ontpopte zich het afgelopen jaar tot één van ’s lands grootste artiesten en was op zowat alle grote podia van ons land te vinden. Maar de digitale planken, dat is een nieuw gegeven. Door middel van een sensorpak werden haar zang en choreografie vertaald naar een digitale avatar, die vanavond dus zal optreden in de ‘JBC World’ op Roblox.