NBA: Luka Doncic leidt Dallas met triple-double voorbij Brooklyn

Er stond geen maat op Luka Doncic in de NBA. De 23-jarige Sloveense basketvedette was op bezoek bij Brooklyn goed voor een triple-double en leidde zijn team Dallas daarmee naar de overwinning.

Doncic tekende in het Barclays Center van de Nets in New York voor 41 punten, 14 assists en 11 rebounds. De Mavericks haalden het na een verlenging met 125-129. Die extra tijd kwam er nadat Kevin Durant met een dunk kort voor het einde de thuisploeg langszij had gebracht (112-112). In de verlenging trok Doncic zijn team over de streep met vier punten en vier assists.

Kevin Durant eindigde met 37 punten achter zijn naam, teamgenoot Kyrie Irving maakte er 39. Toch volstond die hoge productie voor Brooklyn niet om een vierde nederlaag in vijf wedstrijden af te wenden. De Nets bengelen daarmee onderin de Eastern Conference. Dallas staat met twee zeges en twee nederlagen in de middenmoot van de Western Conference.

Kampioen Golden State was in eigen huis met 123-110 te sterk voor de Miami Heat. Stephen Curry, de vedette van de Warriors, werd met 33 punten topschutter. Hij deelde ook negen assists uit en pakte zeven rebounds.

