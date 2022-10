Tennisseizoen 2023 opent met nieuwe landencompetitie in Australië: 15 miljoen euro te verdelen

Aan de United Cup, die plaatsvindt van 29 december tot 8 januari, zullen achttien landen deelnemen, telkens bestaande uit maximum acht spelers (vier mannen, vier vrouwen). De teams worden onderverdeeld in zes groepen van drie. Speelsteden Brisbane, Perth en Sydney ontvangen elk twee groepen. Telkens worden twee enkelmatchen bij de mannen en vrouwen gespeeld en een gemengd dubbel.

In elke speelstad zullen de twee groepswinnaars het tegen elkaar opnemen in een play-off. De drie landen die daar als laureaat uitkomen, mogen naar een Final Four in Sydney (6-8 januari). De vierde deelnemer wordt bepaald op basis van de uitslagen in de groepsfase. Op 10 november vindt de loting plaats. De deelnemende landen zijn nog niet bekend.

Voor de tennissers wordt het een goeie voorbereiding op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Dat begint op 16 januari in Melbourne. (belga)