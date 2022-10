Sri Lanka kampt met acuut tekort aan medicijnen

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is er een tekort aan ongeveer 150 essentiële geneesmiddelen, waaronder enkele die worden gebruikt na chirurgische ingrepen. Het tekort is te wijten aan de aanhoudende economische crisis waardoor er een gebrek is aan geldreserves om medische benodigdheden te betalen.

Sri Lanka heeft er bij India op aangedrongen om snel 250 miljoen dollar vrij te maken voor de aankoop van medicijnen, terwijl het andere landen en internationale organisaties om hulp heeft gevraagd. Er lopen ook onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) omtrent financiële hulp om de invoer van voedsel en brandstof de komende maanden te voorzien.

Het Zuid-Aziatische land werd eerder ook al getroffen door een acuut tekort aan brandstof en gas, wat leidde tot rellen op straat. De regering is er echter in geslaagd de situatie op te lossen door brandstof te leveren via een gerantsoeneerd systeem.