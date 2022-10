Kunt u nog volgen? Alonso mag zevende plaats in de VS alsnog behouden

Fernando Alonso en zijn ploeg Alpine zijn met succes in beroep gegaan tegen een tijdstraf van 30 seconden die de Spanjaard na de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de Formule 1 kreeg. Daardoor verloor de tweevoudig wereldkampioen zijn zevende plaats. “Ons team is blij met de beslissing om hem de zevende plaats en 6 punten voor het WK te laten behouden”, meldt Alpine.