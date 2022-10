Twee Palestijnen gedood op Westelijke Jordaanoever

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid werd de 47-jarige Imad Abu Rashid gedood toen de Israëlische troepen hem in de “buik, borst en hoofd” schoten. Ramzi Sami (35) stierf aan schotwonden die door de soldaten werden toegebracht.

Het Israëlische leger had afgelopen nacht gezegd dat het informatie had ontvangen over een gewapende aanval op een van zijn bases in de buurt van Nablus vanuit een rijdend voertuig. “De soldaten identificeerden twee verdachte voertuigen en schoten in hun richting”, klinkt het.

Volgens plaatselijke bronnen waren de twee slachtoffers afkomstig uit het Askar-kamp in Nablus en werkten zij voor de veiligheidstroepen van de Palestijnse Autoriteit.

De situatie op de Westelijke Jordaanoever is al maanden opnieuw erg gespannen. Sinds een golf van terreur in Israël in het voorjaar voerde het Israëlische leger er meerdere invallen uit. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn dit jaar al meer dan 120 Palestijnen gedood bij militaire operaties, bij confrontaties of bij eigen aanvallen.