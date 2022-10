Geen halve finales voor Elise Mertens in Mexico, Belgische vraagt medische time-out

Eerste reekshoofd Elise Mertens (WTA 30) is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA 125-toernooi in het Mexicaanse Tampico. Tijdens haar partij tegen de Poolse Magda Linette vroeg Mertens een medische time-out om naar haar rechtervoet te laten kijken, maar ze kon verder spelen.

Belgiës nummer een verloor met 7-5 en 6-2 van de Poolse Magda Linette, de nummer 55 van de wereld en vijfde reekshoofd. De wedstrijd duurde twee uur en elf minuten.

Het was hun vierde onderlinge ontmoeting. Mertens had de drie vorige gewonnen, allemaal zonder setverlies. Dat was in 2014 (Edgbaston), 2017 (Osaka) en 2020 (Rome).

De 26-jarige Mertens richt het vizier nu op de WTA Finals in het Amerikaanse Forth Worth (31 oktober-7 november). Daar neemt de Limburgse deel aan het dubbelspel aan de zijde van de Russin Veronika Kudermetova. (belgav, vdm)