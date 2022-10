Oeps, in Duits museum hangt al 40 jaar een bekend schilderij van Mondriaan ondersteboven

Het Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, een museum in de Duitse stad Düsseldorf, heeft al decennialang een schilderij van de Nederlandse kunstenaar Piet Mondriaan in de collectie. Donderdag bleek echter dat het werk zo’n veertig jaar geleden ondersteboven is opgehangen. Het museum heeft laten weten niet van plan te zijn het kunstwerk recht te hangen. Dat melden diverse Duitse media, waaronder Der Spiegel.