Zo ziet de speciale Europese lente van groepswinnaar Union eruit

Dankzij een 13 op 15 is Union zeker van winst in groep D van de Europa League. Aan die koppositie hangt een leuk extraatje vast, want de groepswinnaars mogen in de Europa League een ronde overslaan. Concreet zal Union pas op 9 maart 2023 weer in actie komen, meteen in de 1/8ste finales. Pas op 24 februari zal Union zijn tegenstander kennen.