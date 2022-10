Lewis Hamilton wil “nog wel een tijdje” doorgaan en onderhandelt over contractverlenging bij Mercedes

De huidige overeenkomst van Hamilton loopt af op het einde van 2023 en dus is het voor de 38-jarige piloot tijd om vooruit te denken.

“Zie ik mezelf hier na mijn veertigste nog altijd rijden? Misschien. Maar we gaan een nieuwe deal sluiten. We gaan samenzitten en de komende maanden onderhandelen”, zei hij in een interview met The Race.

De Brit won vier opeenvolgende wereldtitels tussen 2017 en 2020 en evenaarde dankzij die reeks het record van zeven van Michael Schumacher. Dit seizoen slaagde hij er echter niet in om een race te winnen. De wereldtitel was net als een jaar eerder voor Max Verstappen.

Hamilton verzekerde fans en critici dat ze “nog wel een tijdje” met hem opgezadeld zitten.

De uitlatingen van Hamilton komen er nadat Mercedes-baas Toto Wolff eerder deze maand had gezegd dat Hamilton nog vijf extra jaren in zich heeft en “absoluut zeker is dat Lewis een achtste wereldtitel kan winnen bij Mercedes”.