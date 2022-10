Kamer keurt reeks wetten goed: ziektebriefjes, minimumpensioen, zorgpersoneel en ventilatieplan

De federale Kamer heeft donderdagnacht een reeks wetsontwerpen goedgekeurd. Ziektebriefjes voor één dag worden gedeeltelijk afgeschaft, het recht om vergeten te worden breidt uit, meer meewerkende echtgenoten krijgen een minimumpensioen, er komen noodmaatregelen voor het personeelstekort in de zorg, het ventilatieplan wordt doorgevoerd, verplichte bemiddeling voor slachtoffers van huiselijk geweld is afgeschaft, en treinen moeten in meer plaats voor fietsen voorzien.

Ziektebriefjes

© Arlette Stubbe

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagnacht het licht op groen gezet voor de gedeeltelijke afschaffing van het ziektebriefje voor één dag. Werknemers van bedrijven met meer dan 50 medewerkers zullen drie keer per jaar afwezig kunnen zijn wegens ziekte zonder medisch getuigschrift.

De maatregel moet de administratieve last voor huisartsen beperken.

Dat het ziektebriefje voor één dag deels verdwijnt, betekent niet dat er geen controle meer kan zijn, benadrukte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) eerder: de werkgever kan nog altijd vragen dat een werknemer hem belt en de reden voor afwezigheid toelicht.

De inperking van het ziektebriefje maakt deel uit van een ruimer pakket van maatregelen bedoeld om langdurig zieken vlotter opnieuw naar werk toe te leiden. Zo komt er een hervorming van de reïntegratietrajecten voor langdurig zieken, een systeem dat nu geregeld misbruikt wordt om mensen aan de deur te zetten wegens medische overmacht. Werkgevers die een beroep willen doen op medische overmacht om tot ontslag over te gaan, zullen een nieuwe procedure moeten opstarten. Bovendien moeten ze minstens negen maanden wachten en mag er geen reïntegratietraject lopen.

Recht om vergeten te worden

Het zogenaamde recht om vergeten te worden dat vandaag al bestaat voor de schuldsaldoverzekering voor wie ooit aan een ernstige ziekte heeft geleden, breidt uit naar de verzekering gewaarborgd inkomen. De plenaire vergadering van de Kamer heeft daarvoor donderdagnacht unaniem het licht op groen gezet.

Een verzekering gewaarborgd inkomen vergoedt het inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Mensen met een chronische aandoening of ex-kankerpatiënten ondervinden nu moeite om zo’n verzekering af te sluiten, of moeten een hoge bijpremie betalen.

Met het wetsvoorstel van de meerderheid dat mee ondertekend werd door oppositiepartij N-VA en dat donderdag groen licht kreeg in de plenaire vergadering van de Kamer, breidt het zogenaamde recht om vergeten te worden uit naar de verzekering gewaarborgd inkomen. Daardoor mag de verzekeraar bij de risicobeoordeling geen rekening meer houden met medische aandoeningen waarvoor de behandeling succesvol is beëindigd, en met een aantal chronische aandoeningen die onder controle zijn.

Het recht om vergeten te worden bestaat sinds 2019 al voor het afsluiten van een schuldsaldoverzekering. Voor bepaalde aandoeningen geldt dat recht vanaf tien jaar na het einde van de behandeling, voor andere vanaf vijf of één jaar. Het recht om vergeten te worden bij het afsluiten van een schuldsaldoverzekering is ook van toepassing op chronische ziektes als hiv, hepatitis C en mucoviscidose.

Het liberale voorstel is op dezelfde leest geschoeid. Bij verzekeringskoepel Assuralia is al sinds februari een gedragscode van kracht waardoor de aangesloten verzekeraars geen rekening meer mogen houden met een kankerdiagnose wanneer iemand een verzekering gewaarborgd inkomen wil afsluiten. Het voorstel zou die code dus verankeren in de wet.

Daarnaast komt er een aanpassing van de termijnen. Daarover werd een jaar geleden al een resolutie van CD&V goedgekeurd en die inkorting wordt nu definitief via een voorstel van de socialisten. Zo wordt de termijn verkort van 10 naar 5 jaar. Dat gaat al vanaf 1 januari 2023 in voor mensen die hun kankerdiagnose kregen toen ze jonger waren dan 21 jaar. Voor latere gevallen zal de termijn eerst worden ingekort tot 8 jaar. Vanaf 2025 telt ook voor hen de periode van 5 jaar.

Minimumpensioen voor meewerkende echtgenoten

Ongeveer 17.000 meewerkende echtgenoten van zelfstandigen, voornamelijk vrouwen, krijgen toegang tot het minimumpensioen. De plenaire vergadering van de Kamer heeft daarvoor donderdagnacht unaniem een wetsontwerp van minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) goedgekeurd.

Partners – gehuwd of wettelijk samenwonend – van zelfstandigen die minstens 90 dagen per jaar meewerken in de zaak en geen andere inkomsten hebben, krijgen het statuut van meewerkende echtgenoten. Sinds 2005 kunnen zij ook pensioenrechten opbouwen, maar voor veel oudere meewerkende partners kwam dat te laat, omdat ze niet voldoende loopbaanjaren op de teller hebben staan om een minimumpensioen te kunnen krijgen.

Het wetsontwerp van Clarinval past de referteperiode voor de berekening aan, waardoor de meewerkende echtgenoten geboren tussen 1956 en 1968 nu wel in aanmerking zullen komen voor het minimumpensioen. Het gaat om 17.326 mensen, aldus de minister. De maatregel treedt in werking voor alle pensioenen die vanaf 1 januari 2023 ingaan.

Noodmaatregelen rond personeelstekort in de zorg

© BELGA

Studenten, tijdelijk werklozen, gepensioneerden en werknemers in een verlofstelsel zullen vlotter ingezet kunnen worden in de zorg. Dat is het gevolg van een wetsontwerp van de regering dat donderdagnacht groen licht kreeg in de Kamer.

De zorgsector kampt al jaren met een personeelstekort. Er is onvoldoende aanbod op de arbeidsmarkt waardoor vacatures open blijven staan en er is een toegenomen uitstroom van werknemers, onder meer door meer ziekteverzuim.

De regering besliste daarom afgelopen zomer om een pakket noodmaatregelen in te voeren. De meeste daarvan waren al van toepassing tijdens de coronapandemie. Het gaat onder meer om de neutralisering van het aantal uren dat jobstudenten in de zorg presteren, zodat die niet meer mee tellen voor het maximale aantal uren studentenarbeid op jaarbasis. Daarnaast kunnen tijdelijk werklozen, werklozen met bedrijfstoeslag en werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof aan de slag in de zorg met behoud van een deel van hun uitkering. Gepensioneerden kunnen dan weer nog steeds een loon uit de zorg onbeperkt cumuleren met hun pensioen, en de maximale vergoeding voor vrijwilligers wordt opgetrokken.

Nieuw is de maatregel dat een gepensioneerde vrijgesteld wordt van socialezekerheidsbijdragen voor het loon dat in de zorgsector wordt verdiend. Dat moet meer gepensioneerden aansporen aan de slag te gaan in ziekenhuizen of andere zorginstellingen. De cumul met het pensioen leidt er nu immers toe dat het inkomen zwaarder wordt belast.

De maatregelen zijn tijdelijk, tot eind dit jaar, al kunnen ze wel met zes maanden worden verlengd. Het is de bedoeling dat de regering op langere termijn meer structurele maatregelen voorziet.

Ventilatieplan

© Tom Palmaers

De plenaire vergadering van de Kamer heeft donderdagavond laat ook het licht op groen gezet voor een wetsontwerp dat een ventilatieplan invoert voor alle publiek toegankelijke plaatsen. Dat moet de binnenluchtkwaliteit in onder meer cafés, restaurants en theaters ten goede komen.

De regering raakte het in de lente al eens over een ventilatieplan, dat een van de belangrijkste lessen uit de coronapandemie – het belang van gezonde binnenlucht – in de praktijk moet omzetten.

Het wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) voorziet onder meer in de creatie van een label om bezoekers te informeren over de luchtkwaliteit en een databank met informatie over de ventilatie- en luchtzuiveringsvoorzieningen. Dat zou in fases worden verplicht.

Daarnaast worden ook richtinggevende streefnormen vastgelegd, die overeenkomen met een bepaalde hoeveelheid verse lucht die aangevoerd moet worden per persoon.

Tot slot is het de bedoeling om een platform rond binnenluchtkwaliteit op te richten om de kennis rond het onderwerp te verbeteren en risicosituaties te voorkomen.

Wanneer het ventilatieplan in werking treedt, is nog niet helemaal duidelijk. Het is de bedoeling om de komende maanden vast te leggen welke sectoren in aanmerking komen en de details van het plan uit te werken.

Bemiddeling voor slachtoffers intrafamiliaal geweld

Slachtoffers van intrafamiliaal geweld kunnen binnenkort niet meer worden verplicht deel te nemen aan bemiddeling. De Kamer heeft daarvoor donderdagnacht het licht op groen gezet.

Vandaag kan een rechter een bemiddeling opleggen indien hij meent dat verzoening tussen beide partijen mogelijk is, bijvoorbeeld in het kader van een echtscheidingsprocedure, en dat zelfs op vraag van slechts één van beide partijen.

De PS vond het echter niet kunnen dat een bemiddeling kan worden bevolen wanneer sprake is van intrafamiliaal geweld. De praktijk leert immers dat een dergelijke verplichte bemiddeling de geweldplegers er vaak toe in staat stelt hun slachtoffers onder druk te zetten, met onbillijke akkoorden tot gevolg, aldus de Franstalige socialisten. Bovendien kan de confrontatie met de agressor een zware psychologische impact hebben op het slachtoffer. Het PS-wetsvoorstel kreeg donderdag groen licht van de plenaire vergadering van de Kamer.

Plaatsen voor fietsen op trein

© NMBS

Nieuwe treinstellen moeten voortaan minimum acht plaatsen voor fietsen hebben. Dat heeft de plenaire vergadering van de Kamer donderdagnacht unaniem beslist. Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn in Belgische wetgeving, al is België volgens minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) wel ambitieuzer dan wat Europa vraagt.

Het wetsontwerp van Gilkinet is bedoeld om de rechten van treinreizigers te versterken. Zo wordt de klachtenprocedure verbeterd.

Daarnaast worden op nieuwe treinen voortaan minstens acht plaatsen voor fietsen voorzien. Europa legt er vier op, maar België wil verder gaan, zegt Gilkinet, “zodat je nog makkelijker je fiets kan meenemen op de trein”. Bij de modernisering van bestaande treinen worden vier plaatsen voor fietsen voorzien.

Dat moet ook extra plaats vrijmaken voor personen met een beperkte mobiliteit, omdat de fietsen niet langer de plaatsen innemen van bijvoorbeeld rolstoelen. Daarnaast krijgt het stations- en treinpersoneel ook een opleiding om beter tegemoet te komen aan de noden van minder mobiele mensen.