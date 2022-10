Aantal vrije beroepers was nog nooit zo hoog: voorbije tien jaar stijging met bijna 60 procent

Eind 2021 waren er in België 393.878 zelfstandige beoefenaars van een vrij beroep actief, op een totaal van 1.230.419 zelfstandigen. De voorbije tien jaar kende het vrije beroep een stijging van bijna 60 procent. Ook het afgelopen jaar was het de sterkst groeiende groep zelfstandige ondernemers.

De sector van de intellectuele diensten was in 2021 het grootst, met 201.813 beroepsbeoefenaars of 51 procent van het totale aantal vrije beroepen. De zorgsector is de tweede grootste (32 procent). Ruim de helft (54 procent) van de vrije beroepers is man, maar de laatste jaren zijn vrouwen wel aan een opmars bezig. Opgesplitst naar aard van activiteit, wordt het vrije beroep voornamelijk beoefend als hoofdactiviteit (61 procent) en veel minder in bijberoep (29 procent). Bijna een op de tien is nog beroepsactief ondanks het bereiken van de gebruikelijke pensioenleeftijd.

Sinds 2018 zijn alle ondernemingen gelijk voor de wet en is een vrije beroeper in beginsel een onderneming zoals een ander. De FVB betreurt echter dat het maatschappelijke aspect van het beroep “geminimaliseerd” wordt. “Sommige ministers lijken er wel van te dromen om van vrije beroepers ambtenaren te maken. Dat zou nefast zijn voor de maatschappelijke waarde, de kwaliteit en de centrale rol die de cliënt of patiënt altijd moet krijgen”, aldus secretaris-generaal Anton Smagghe. (belga)