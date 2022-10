Jaarlijks 70 tuchtstraffen voor agenten na alcohol- of drugsgebruik

Tussen januari 2017 en juli 2022 deelde de politie 380 tuchtstraffen uit aan medewerkers, of gemiddeld ruim één tuchtstraf per week. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Eva Platteau (Groen) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), zo meldt Knack vrijdag.

De meest voorkomende sanctie is een blaam (128), gevolgd door een inhouding van wedde (127). Ook waarschuwingen en een terugzetting in de weddeschaal komen voor. In totaal werd 29 keer tot ontslag van ambtswege overgegaan, goed voor bijna 8 procent van alle tuchtstraffen.

Het voornaamste probleem ligt bij alcohol. 125 straffen volgden na alcoholgebruik net voor en tijdens de diensturen. Het leeuwendeel van de tuchtstraffen (224) kwam er na alcoholgebruik wanneer de agent niet aan het werk was. Wanneer een politieagent in zijn privéleven positief test bij een alcoholcontrole, krijgt dat ook een staartje op zijn werkplek.

Naast alcohol werd ook het gebruik van andere drugs in totaal 31 keer bestraft. De data geven niet aan over welke drugs het gaat. Er wordt ook geen onderverdeling gemaakt per politiezone.