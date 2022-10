Onderzoek naar dood Vlaamse Zoë Snoeks na val van rotsen in de Ardennen

Het was aanvankelijk duidelijk voor iedereen: de 33-jarige Zoë Snoeks maakte een dodelijke val van 50 meter toen ze samen met haar man gaan wandelen was in Le Hérou in de Belgische Ardennen. Een tragisch ongeluk, daar werd ervan uitgegaan.

Joeri Janssen, Zoë’s echtgenoot, vertelde later dat Zoë op de rand van de rots stond te wachten. Hij maakte foto’s van haar tot ze hem plots zei dat hij moet oppassen voor twee honden die de rand naderden. Joeri keek even om, maar toen hij zich weer tot haar richtte, was ze weg. Vijftig meter lager werd het lichaam van de jonge vrouw teruggevonden.

Destijds werd ervan uitgegaan dat het om een ongeval ging, van een autopsie was er dus geen sprake. Maar sinds afgelopen zomer heeft het parket van Luxemburg dan toch een onderzoek opgestart. Dat onderzoek wordt nu overgedragen aan het parket van Antwerpen. Volgens L’Avenir willen de onderzoekers niets kwijt over het onderzoek maar zouden de Antwerpse onderzoeksrechter, de magistraat en speurders binnenkort naar de Hérou-rots moeten afdalen voor onderzoek.