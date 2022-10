Remco Evenepoel na huwelijksreis in stijl terug in België, maar niet voor lang

Remco Evenepoel is terug in het land na een deugddoende huwelijksreis van een tweetal weken op de Malediven en in Dubai, waar hij echt afstand heeft kunnen nemen van de fiets en alle gekte na zijn Vuelta-zege en wereldtitel. Evenepoel en kersverse vrouw Oumi deden dat in stijl: de wereldkampioen postte op Instagram een foto vanuit businessclass.

De terugkeer van Evenepoel in België zal van korte duur zijn, want de renner van Quick Step-Alpha Vinyl kondigde aan zich in Spanje te zullen vestigen, in de streek rond Alicante, om meer rust te hebben en in betere omstandigheden het seizoen 2023 voor te bereiden.

Coach Koen Pelgrim liet in onze podcast “De Koers is van Ons” op het Gala van de Flandrien weten dat hij begin november opnieuw de trainingen opneemt met Evenepoel.