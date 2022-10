Lege brooddozen of thuisblijven tijdens schooluitstap: negen op tien directeurs zien armoede toenemen

De energiecrisis weegt op het schoolleven van kinderen. Bijna 9 op 10 directeurs zegt in onze Schoolbarometer vandaag meer leerlingen te zien waarvan ouders het financieel moeilijk hebben. Dat vertaalt zich in onbetaalde schoolfacturen, lege of ongezonde brooddozen en slecht geklede kinderen. “Mijn zoon wil niet meer mee op uitstap omdat we hem niet kunnen meegeven wat hij nodig heeft”, zegt mama Nadia*.