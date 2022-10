Youtube gaat profielen van gezondheidswerkers certificeren

Youtube gaat profielen van artsen en andere zorgkundigen certificeren, zodat betrouwbare video’s over gezondheidsthema’s meer aandacht krijgen. Dat meldt het videoplatform donderdag.

Door de nieuwe optie zullen gebruikers meteen de kwalitatieve video’s over gezondheidskwesties kunnen identificeren, aldus Youtube. Ze kunnen ook content vinden van gezondheidsprofessionals op het platform en ermee interageren.

De video’s van geverifieerde gezondheidswerkers zullen herkenbaar zijn via labels onderaan de video, met extra context. Bovendien krijgen gebruikers die een medische term opzoeken een reeks video’s onder het label ‘van gezondheidsbronnen’ (‘from health sources’) bovenaan hun zoekresultaten.

Het proces om gecertificeerd te worden, dat onder meer bestaat uit een verificatie van de diploma’s van de gebruiker, is ook toegankelijk voor mensen die werken binnen de mentale gezondheidszorg en voor instellingen.

Bedoeling is om de verspreiding van desinformatie aan banden te leggen. Tijdens de coronapandemie werd bijvoorbeeld online veel foutieve informatie verspreid over de ziekte zelf en over de vaccinatie.