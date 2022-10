Kanye West zegt 2 miljard dollar kwijt te zijn na antisemitische uitspraken

“Ik ben 2 miljard dollar verloren op één dag tijd en ik leef nog altijd”, schreef hij op Instagram in een bericht dat 1,5 miljoen mensen leuk vinden. “Ik hou nog altijd van jou. God houdt nog altijd van jou. Geld definieert me niet, de mensen wel.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het bericht op Instagram lijkt geadresseerd aan de Amerikaanse showbizzagent Ari Emanuel, die alle bedrijven die samenwerken met Kanye West had opgeroepen om de samenwerking met hem stop te zetten.

Verschillende grote merken, zoals Adidas, Gap en Foot Locker, hebben de afgelopen dagen hun samenwerking met de rapper beëindigd na antisemitische uitspraken.

LEES OOK. Waarom iedereen nog zo weinig mogelijk te maken wil hebben met Kanye West

Ye veroorzaakte ophef door tijdens de Fashion Week in Parijs een T-shirt te dragen met de boodschap ‘White Lives Matter’, een verwijzing naar de ‘Black Lives Matter’-beweging. Later plaatste hij op Instagram screenshots van een discussie met collega-rapper Diddy, die kritiek had geuit op het T-shirt. “Ik ga jou als voorbeeld gebruiken om duidelijk te maken dat de Joodse mensen, die aan jou gevraagd hebben om mij te bellen, mij niet kunnen bedreigen of beïnvloeden”, zo schreef Ye. Het bericht werd later offline gehaald.

Forbes meldde woensdag dat Ye niet langer in de miljardairslijst van het zakenblad staat, nadat Adidas dinsdag de banden met de rapper had doorgesneden. De samenwerking, die in 2013 begon, zou voor 1,5 miljard dollar van zijn geschatte nettowaarde verantwoordelijk geweest zijn. De Amerikaan zou nu nog 400 miljoen dollar waard zijn.