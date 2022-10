Is je relatie na ontrouw sowieso ten dode opgeschreven? Nieuw boek biedt koppels tools om de draad weer op te pikken

Verdriet, woede, angst, machteloosheid: als er is sprake van bedrog in je liefdesrelatie, gaan er allerlei intense gevoelens door je heen en is het moeilijk om een klare kijk op de zaak te krijgen. Het nieuwe boek van Kaat Bollen en Lore Eerlings komt to the rescue: in Eerste hulp bij ontrouw reiken de Zinnia-collega’s een vierdelig stappenplan aan om de draad weer op te pikken.